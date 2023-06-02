Арбузы и дыни начали завозить в Оренбуржье из Узбекистана

В Оренбургскую область из Узбекистана доставили первые партии арбузов и дынь. Их проверили в рамках карантинного фитосанитарного контроля. Арбузы и дыни считаются импортной подкарантинной продукцией высокого фитосанитарного риска.

56orb.ru со ссылкой на региональное управление Россельхознадзора пишет, что восемь партий дынь и 48 партий арбузов имеют сопроводительные фитосанитарные сертификаты. По результатам проверки к продаже допущено 1,1 тыс. т бахчевых культур.

Также сотрудники ведомства проконтролировали ввоз почти 90 тыс. т подкарантинной продукции из Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, добавляет агентство.