В Комсомольске-на-Амуре проверят раздачу бесплатного мороженого детям

Прокуратура Комсомольска-на-Амуре проводит проверку в связи с размещенными в Сети видео, где дети устроили давку во время раздачи бесплатного мороженого. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.

В ходе проверки информации о ненадлежащей организации массового мероприятия будет дана оценка его организатору по обеспечению безопасности несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как отмечает издание, раздача мороженого проходила в одной из торговых сетей. Во время паники серьезных травм никто не получил.

Ранее в июне «‎Известия» писали, что в России предлагают установить ежегодную выплату ко Дню защиты детей. Ее размер составит 20% от прожиточного минимума, а получить ее сможет каждый ребенок до 16 лет, имеющий гражданство РФ.