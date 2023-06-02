Корреспондент «Известий» рассказал о пострадавшем при обстреле ВСУ Шебекино

Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин в пятницу, 2 июня, рассказал о пострадавшем мирном жителе в результате обстрела Шебекино Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Не успели мы приехать, был первый прилет, сейчас второй. Видим пострадавший, прилетело чем-то тяжелым. Ничего не предвещало, до Шебекино еще ехать около 15 минут. Прилетело один раз, сейчас второй раз тяжелым чем-то бьют», — сказал журналист.

Сафиулин назвал происходящее провокацией, пояснив, что на этой территории не располагаются военные объекты.

О нанесении удара по городу журналист сообщил ранее в этот день.

Обстрелы Шебекино украинскими военными начались в конце мая. При атаке 31 мая пострадали четыре человека. На фоне ударов власти Белгородской области вывезли 300 детей из Шебекинского и Грайворонского округов в Воронеж.

Обстрелы продолжились и 1 июня. По последним данным, пострадали восемь человек, погибших нет.

Корреспондент «Известий» Ксения Солдатова показала последствия атаки ВСУ. На кадрах видно, как на одной из центральных улиц снаряд залетел в жилой дом. Еще один снаряд упал рядом с детской школой искусств.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.