Сотый жеребенок лошади Пржевальского родился в заповеднике Оренбуржья

В Оренбургском заповеднике появился на свет 100-й жеребенок лошади Пржевальского. Его родителями стали Регнум и Шикра. Это кобылка, которая теперь проживает в новообразованном гареме жеребца Сандро, пишет РИА «Оренбуржье» со ссылкой на пресс-службу «Заповедников Оренбуржья».

Центр реинтродукции рассчитывал достичь численности в 100 лошадей Пржевальского к 2030 году. Однако животные план перевыполнили, отмечает Урал56.Ру. По мнению специалистов, причины таких хороших темпов размножения — просторная заповедная степь, прекрасные пастбища, племенная работа, сеть водопоев, круглогодичный мониторинг и защита.

Ранее, в конце марта, сообщалось, что в Оренбургской области создадут новую особо охраняемую территорию. Площадь будущего памятника природы «Верховья Чагана» составит порядка 100 га. Это степная балка с донным оврагом, в котором бьет родник. Там встречаются растения, занесенные в Красную книгу Оренбургской области и России.