Стали известны подробности смерти пропавшей воспитательницы в Санкт-Петербурге

Найденная в Санкт-Петербурге мертвой воспитательница детского сада, которую ранее считали без вести пропавшей, страдала от постковидного расстройства психики. Об этом 2 июня сообщил 78.ru.

По данным издания, женщина тяжело перенесла коронавирус. После болезни ее уволили с должности воспитателя детского сада. Все найденные на месте смерти вещи принадлежали ей.

Ранее в этот день стало известно, что тело 46-летней женщины нашли на 12-м этаже жилого дома в Колпине на территории Санкт-Петербурга. На месте преступления были найдены два ножа, чек на их покупку, следы обуви, шприц, сумка и полимерная колба.