Пять улиц остались без холодной воды из-за аварии на сетях в Ульяновске

В Ульяновске в результате аварии на водопроводной сети пять улиц остались без холодного водоснабжения. Об этом 2 июня сообщает ulpravda.ru со ссылкой на пресс-службу УМУП «Ульяновскводоканала».

Авария произошла 2 июня на участке сети в районе дома 48 по улице Шевченко. Перебои с водой наблюдаются на улицах Шевченко, Крымова, Назарьева, Воробьева и Набережная реки Свияга.

«Завершить восстановительные работы и стабилизировать подачу ресурса населению, попавшего под ограничения водоснабжения, планируется в течение суток», — говорится в сообщении предприятия.

В Ульяновскводоканале отмечают, что рабочие делают всё возможное для того, чтобы сократить сроки ремонта и восстановить подачу воды.

Ранее в этот же день сообщалось, что прокуратура начала проверку по факту разрушения асфальта в центре Омска. Провал шириной около 5 м образовался накануне. В городской администрации объяснили, что причиной образования провала стала коммунальная авария.