Мезенцев сообщил о рассмотрении 15 вопросов на Заседании Совета Министров СГ

К рассмотрению на Заседании Совета Министров Союзного государства в Москве вынесено 15 вопросов. Об этом 2 июня заявил государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев.

«Проводим очередное заседание группы, вынесено к рассмотрению 15 вопросов, которые стороны считают актуальными и содержательными», — сказал он в рамках Заседания.

Обсуждаемые вопросы касаются экономической интеграции стран и строительства Союзного государства. Мезенцев поблагодарил сопредседателей группы за выход в очный формат обсуждений. Он отметил, что с 2021 года группа доказала свою значимость, проведено уже 10 заседаний.

17 мая главы министерств иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Сергей Алейник подписали по итогам переговоров заявление об общих внешнеполитических приоритетах двух стран.

12 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с российской стороной о реализации программы военно-технического сотрудничества до 2025 года.

В начале апреля в Кремле состоялась встреча президентов России и Белоруссии и прошло заседание Высшего государственного совета Союзного государства.

Президент России Владимир Путин указал на то, что Москва и Минск смогли добиться отличных результатов в сфере интеграции.