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В Приамурье 14-летний подросток насмерть разбился на мотоцикле

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Двое подростков 13 и 14 лет на мотоцикле попали в смертельное ДТП в Тындинском муниципальном округе, сообщает в пятницу, 2 июня, следственное управление СК России по Амурской области.

Авария произошла утром на 7-м км дороги между селом Соловьевск и селом Уркан. По предварительной информации, которую приводит ИА PriamurMedia, 13-летний мальчик без разрешения родителей взял мотоцикл, на котором вместе с 14-летним товарищем поехал кататься.

Находившийся за рулем подросток не справился с управлением, и транспортное средство перевернулось. Мальчиков нашел местный житель и вызвал медиков. От полученных травм 14-летний пассажир скончался в карете «скорой», сам виновник аварии с травмами доставлен в больницу.

Следственным отделом по городу Тында СУ СКР по Амурской области организовано проведение доследственной проверки.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отмечает Амурская служба новостей.

Ранее в мае сообщалось, что в Якутии подросток 2007 года рождения, управляя мотоциклом Fekon SK, не уступил дорогу мотоциклу «Десна» с мужчиной 1970 года рождения за рулем. Водитель «Десны» скончался на месте.

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