Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Смоленской области сообщили об атаке беспилотников на объекты ТЭК
Армия
В Херсонской области обнаружили три тайника ВСУ с боеприпасами
Экономика
Нефть Brent подорожала до $75 перед заседанием ОПЕК+
Мир
Премьер Венгрии заявил о необходимости не допустить контрнаступления ВСУ
Происшествия
ВСУ ночью выпустили по Херсонской области 32 снаряда
Происшествия
Украинские войска обстреляли Макеевку и пригород Донецка из РСЗО
Армия
Рогов заявил о завершении формирования группировок ВСУ на запорожском направлении
Мир
Петиция за увольнение министра культуры Украины набрала необходимые голоса
Происшествия
Власти Курской области сообщили об атаке на подстанцию в Гоголевке украинским БПЛА
Общество
Губернатор рассказал о повреждениях домов после атаки беспилотников в Курске
Мир
Кличко поддержал снос памятника Александру Пушкину в Киеве
Мир
На востоке и в центре Украины объявили воздушную тревогу
Сюжет:

Нефть Brent подорожала до $75 перед заседанием ОПЕК+

0
Фото: Global Look Press/Li Ying
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стоимость нефти марки Brent превысила $75 за баррель. Об этом говорят данные торгов на лондонской бирже ICE в пятницу, 2 июня.

По данным на 10:41 мск, стоимость фьючерса с поставкой в августе составила $75,2 за баррель. Рост за последние сутки составил 1,144%.

Рост цен на нефть произошел за день до заседания ОПЕК+, которое состоится 3 и 4 июня в Вене.

«У нас нет задачи завышения цен на нефть — есть задача балансировки»
Вице-премьер Александр Новак — о перспективах встречи ОПЕК+ в июне, готовности российской энергетики к санкциям и уровне газификации страны

Ранее, 31 мая, отмечалось снижение стоимости нефти до $72 за баррель. Это происходило впервые с 4 мая.

В тот же день Bloomberg писало, что нефть продолжает самое большое снижение за четыре недели, поскольку более слабые, чем ожидалось, экономические данные из Китая усилили опасения по поводу снижения спроса. Также отмечалось, что негативным фактором для цен на нефть стали опасения, что ОПЕК+ может не объявить о дополнительном сокращении добычи нефти в июне.

2 апреля некоторые страны ОПЕК+ (Алжир, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Россия) приняли решение снизить добычу нефти. Так, Саудовская Аравия добровольно сократила добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки с мая до конца текущего года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023