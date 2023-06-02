Нефть Brent подорожала до $75 перед заседанием ОПЕК+

Стоимость нефти марки Brent превысила $75 за баррель. Об этом говорят данные торгов на лондонской бирже ICE в пятницу, 2 июня.

По данным на 10:41 мск, стоимость фьючерса с поставкой в августе составила $75,2 за баррель. Рост за последние сутки составил 1,144%.

Рост цен на нефть произошел за день до заседания ОПЕК+, которое состоится 3 и 4 июня в Вене.

Ранее, 31 мая, отмечалось снижение стоимости нефти до $72 за баррель. Это происходило впервые с 4 мая.

В тот же день Bloomberg писало, что нефть продолжает самое большое снижение за четыре недели, поскольку более слабые, чем ожидалось, экономические данные из Китая усилили опасения по поводу снижения спроса. Также отмечалось, что негативным фактором для цен на нефть стали опасения, что ОПЕК+ может не объявить о дополнительном сокращении добычи нефти в июне.

2 апреля некоторые страны ОПЕК+ (Алжир, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Россия) приняли решение снизить добычу нефти. Так, Саудовская Аравия добровольно сократила добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки с мая до конца текущего года.