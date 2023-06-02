Прокуратура проверит обстоятельства образования провала в центре Омска

Прокуратура начала проверку по факту разрушения асфальта в центре Омска на улице Красный путь. Об этом сообщает ИА «Город55» со ссылкой на надзорное ведомство.

Провал образовался в районе дома 12 накануне, 1 июня. На месте образовалась огромная яма. Судя по фото, опубликованным в соцсетях, ширина провала — около 5 м, а длина — порядка 2 м.

Сейчас ее засыпали щебнем, а асфальт на этом участке пообещали восстановить до 10 июня.

Тем временем в городской администрации объяснили, что причиной образования провала стала коммунальная авария.

Мэр Сергей Шелест в своем Telegram-канале написал, что провал произошел из-за повреждения на подземных коммунальных сетях. Ремонтные работы уже произведены. Пострадавших нет, сообщает ИА «ОМСКРЕГИОН».