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Корреспондент «Известий» сообщил об обстреле ВСУ Шебекино Белгородской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут обстрел Шебекино Белгородской области. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщил корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

По его словам, было слышно два падения снаряда.

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Обстрелы Шебекино украинскими военными начались в конце мая. При атаке 31 мая пострадали четыре человека. На фоне ударов власти Белгородской области вывезли 300 детей из Шебекинского и Грайворонского округов в Воронеж.

Обстрелы продолжились и 1 июня. По последним данным, пострадали восемь человек, погибших нет.

Корреспондент «Известий» Ксения Солдатова показала последствия атаки ВСУ. На кадрах видно, как на одной из центральных улиц снаряд залетел в жилой дом. Еще один снаряд упал рядом с детской школой искусств.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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