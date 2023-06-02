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Губернатор рассказал о повреждениях домов после атаки беспилотников в Курске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Несколько строений были повреждены в результате атаки украинских беспилотников в Курске. Об этом 2 июня сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«В результате атаки украинскими беспилотниками сегодня ночью в Курске был поврежден подъезд многоэтажного дома и еще несколько частных домов. Завершаем подсчеты стоимости ущерба — всем окажем максимально быструю помощь. Главное — нет пострадавших!» — написал он в Telegram.

Последствия разрушений снял корреспондент «Известий». На кадрах видны повреждения подъезда многоквартирного дома.

Накануне сообщалось, что украинский беспилотник сбросил боеприпас на подстанцию в селе Гоголевка Курской области. Жители населенного пункта остались без света. Последствия происшествия ликвидируют аварийные бригады.

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Ранее, 27 мая, Старовойт сообщил о гибели мирного жителя в результате обстрела со стороны Украины. Губернатор выразил соболезнования семье погибшего и пообещал оказать помощь.

18 мая губернатор Курской области сообщил, что два человека пострадали при атаке украинского беспилотника. Он отметил, что дрон сбросил взрывное устройство на физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Глушково.

1 апреля на крышу Дома культуры в селе Дроновка Курской области было сброшено взрывное устройство с беспилотного летательного аппарата. Обошлось без пострадавших.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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