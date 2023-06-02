Биотехнологии, частичное эндопротезирование и технику операций обсудят на секции ЕОФ

Секция реконструктивной хирургии коленного сустава станет одним из разделов научной программы Евразийского ортопедического форума, который пройдет в Казани с 22 по 24 июня 2023 года, собрав в своих стенах более 7000 специалистов из 70 стран мира. В ней примут участие ведущие специалисты по ортопедии, травматологии, эндопротезированию, ортобиологии, биотехнологиям, реабилитации. На секции участники обсудят и опробуют новые методики оперативных вмешательств, поделятся интересной клинической практикой и поговорят о применении различных тактик консервативного и оперативного лечения.

Секция ЕОФ «Вокруг и внутри коленного сустава. Хирургия и не только» пройдет в первый день форума. Ее модераторами выступят специалисты в области хирургического и консервативного лечения заболеваний и травм коленного сустава: доктор медицинских наук, профессор кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии РНИМУ им. Н.И.Пирогова Гурам Лазишвили, травматолог-ортопед ЦКБ №1 РЖД Денис Колмаков и травматолог-ортопед ГВКГ им. Н. Бурденко Дарья Найда.

Коленный сустав – один из самых часто поражаемых травмами и заболеваниями суставов человеческого тела. Поэтому посетить секцию, посвященную всем аспектам клинической практики, связанной с этой областью, стоит всем специалистам в ортопедии и травматологии. Своей клинической практикой и взглядами на различные аспекты работы с коленным суставом поделятся ведущие специалисты в области хирургического лечения крупных суставов со всей России и из других стран.

На секции будут рассматриваться вопросы современные методики артроскопии: пластики крестообразных связок у пациентов разных возрастов, методики шва мениска, трансплантации и регенерации хрящевой ткани, ревизионные техники. Будут обсуждаться также вопросы эндопротезирования коленного сустава, и, в частности, клинический опыт частичного эндопротезирования, которое пока мало применяется в нашей стране, но имеет хорошие перспективы.

Отдельная подсекция будет посвящена работе с проблемами хрящевой ткани. «Сегодня очень много людей страдают разнообразными поражениями хрящевой ткани: это и артрозы, и локальные дефекты. И сегодня есть много разработок, которые мы стараемся внедрить: это методики пластики хряща при небольших дефектах, методики одномоментной пластики хряща и костной ткани, все это тоже рассмотрим на нашей секции», - отметил модератор секции Гурам Лазишвили.

Большая подсекция будет посвящена ортобиологии и биотехнологиям, применяемым как в хирургической, так и консервативной практике лечения травм и заболеваний коленного сустава. Травматология и ортопедия сегодня неразрывна связана с этими направлениями, и очень многие современные технологии регенерации костной ткани, сухожилия и хрящевой ткани, основаны на использовании и стволовых клеток костного мозга, и плазмотерапии, и факторов роста, и стволовых клеток жировой ткани. Каждому травматологу-ортопеду следует изучать эти методики, чтобы правильно их применять, ведь сегодня многие из них являются важной составляющей клинической практики не только в крупных федеральных центрах, но и рядовых региональных клиниках, отметил модератор секции Гурам Лазишвили.

Евразийский ортопедический форум – 2023 проходит при поддержке Министерства здравоохранения Республики Татарстан.

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