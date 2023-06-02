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Американист допустил более острый бюджетный кризис в США в 2025 году

Американист Дудаков: следующий бюджетный кризис в США будет более острым и масштабным
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Фото: Global Look Press/Bernhard Claßen
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Можно говорить о завершении нынешнего бюджетного кризиса в США, однако вопросы, связанные с госдолгом, дефицитом бюджета и ростом расходов американского правительства, никуда не делись. Об этом 2 июня «Известиям» сообщил политолог-американист Малек Дудаков.

Накануне законопроект о повышении потолка госдолга США получил достаточно голосов для одобрения сенатом. Закон приостановит лимит государственного долга до 1 января 2025 года, что может предотвратить дефолт в стране.

«Можно говорить о том, что бюджетный кризис закончился. Обе палаты конгресса утвердили компромисс по повышению потолка госдолга. Он многим не нравился и среди республиканцев, и среди демократов, но, как мы видим, хватило голосов центристов в обеих партиях, чтобы этот самый бюджетный компромисс утвердить. В верхней палате большинство проголосовало за него, сенат проголосовал, сегодня-завтра будет подпись уже президента [Джо Байдена] в Белом доме», — сказал эксперт.

Дудаков отметил, что вопрос повышения потолка госдолга разрешен как минимум на ближайшие полтора года. При этом, по его словам, это был далеко не последний бюджетный кризис в США.

«Очевидно, что никуда вопросы, связанные с госдолгом, дефицитом бюджета и ростом расходов американского правительства, не деваются. Потому что госдолг повысится до 35 трлн, обслуживать его будет еще сложнее, критика в отношении непомерного роста трат будет и дальше раздаваться. Поэтому я думаю, что это далеко не последний бюджетный кризис», — сказал американист.

Политолог выразил мнение, что следующий бюджетный кризис может быть даже более масштабным и знаковым, чем нынешний.

«Вполне возможно, что в январе 2025 года ситуация может быть еще более острой, потому что тогда уже пройдут президентские выборы в США, будет январь — это перед инаугурацией нового президента, возможно, им станет, например, Дональд Трамп, который как раз призывает резко сокращать госрасходы, не видит ничего страшного в том, чтобы объявить дефолт, если альтернатива этому непомерный рост дефицита бюджета и госдолга», — сказал Дудаков.

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И смогут ли республиканцы и демократы решить проблему госдолга до июня

29 мая Байден и спикер палаты представителей конгресса Кевин Маккарти достигли окончательного двухпартийного соглашения по потолку государственного долга в стране. Через некоторое время Маккарти опубликовал законопроект о повышении потолка госдолга США. Соглашение республиканцев конгресса и Белого дома предусматривает повышение потолка государственного долга Соединенных Штатов до 1 января 2025 года.

Общий государственный долг Соединенных Штатов составляет $31,4 трлн.

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