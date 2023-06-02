В Петербурге показали подготовку к «Алым парусам»

Прощание со школой и главная ночь всех выпускников — фестиваль «Алые паруса» — состоится 24 июня. О том, как проходит подготовка праздника и его главного героя — брига «Россия», — рассказал в пятницу, 2 июня, корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Главная ночь для всех выпускников по традиции пройдет на берегах Невы 24 июня. В этот вечер тысячи вчерашних школьников снова увидят белоснежный бриг «Россия» под «Алыми парусами». О первом появлении 50-метрового судна на публике в этом году и его подготовке рассказал Облендер.

«Всё это время бриг «Россия» дожидается своего часа в огромном теплом ангаре. Наконец за полтора месяца до торжества его выкатывают вот на таких гигантских платформах, несколько часов медленно спускают на воду, затем ставят мачты, идут такелажные работы, наконец — проверка ходовой части и выход в парадную Неву для репетиций», — рассказал корреспондент.

Из-за особенностей брига его зимовка происходит в ангаре, где его ежегодно совершенствуют и модернизируют, чтобы судно могло ювелирно точно пройти через створы разведенных мостов в свете фейерверков, объяснил Облендер.

Кроме того, каждый год команда праздника стремится удивить зрителей чем-то новым не только на берегу, но и на самом бриге.

«Мы помним, как паруса на носу стали триколором, помним, как вдоль бортов появились световые весла. Вот и в этом году подготовили очередной сюрприз. Как будет выглядеть бриг, мы увидим, естественно, в главную ночь для всех выпускников», — отметил корреспондент.

Ежегодный праздник «Алые паруса» — обладатель ключевых международных наград в сфере ивент-индустрии и визитная карточка Санкт-Петербурга. Впервые фестиваль выпускников прошел в Ленинграде в 1968–м, однако через несколько лет традиция прервалась. В 2005 году «Алые паруса» возродили по инициативе акционерного банка «Россия», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Ранее, 2 июня, «Известия» уже рассказывали о нескольких секретах грядущего торжества.

Подробнее о фестивале «Алые паруса – 2023» читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сценные вещи: появились первые подробности об «Алых парусах – 2023»