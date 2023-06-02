Спрос на аниматоров в образе Чебурашки вырос в Челябинске в 10 раз

В Челябинской области за последний год более чем в 10 раз вырос спрос на Чебурашек-аниматоров. Причина — выход одноименного фильма в прокат, сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на пресс-службу платформы «Авито».

Среди других популярных на детских праздниках персонажей — Три кота (рост популярности на 123%) и Белый мишка (рост популярности на 50%). Аутсайдерами этого рейтинга стали Фиксики. В этом году рост спроса на персонажей из этого мультфильма составил лишь 14%.

Организовать в Челябинске детский праздник стоит в среднем 20 тыс. рублей. Час работы аниматоров обойдется в 2 тыс. рублей. Среди популярных запросов — мастер-классы по лепке из глины и изготовлению мягких игрушек, работа ведущих и диджеев, услуги декораторов.

Спрос на организацию детских праздников в Челябинске вырос с начала года на 82% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Ранее, в середине мая, сообщалось, что российские ленты «Чебурашка» и «Вызов» вошли в мировой рейтинг самых кассовых фильмов. Картина Дмитрия Дьяченко заняла 20-е место в списке. Лента Клима Шипенко расположилась на 49-й строке.