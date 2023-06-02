В Смоленской области сообщили об атаке беспилотников на объекты ТЭК
Два беспилотника атаковали объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Смоленской области, сообщил 2 июня врио губернатора региона Василий Анохин в Telegram-канале.
«Сегодня около трех часов ночи в деревне Пересна Починковского района и в деревне Дивасы Смоленского района двумя беспилотниками дальнего радиуса действия были атакованы объекты топливно-энергетического комплекса», — сообщил чиновник.
По его словам, пострадавших нет.
После атаки беспилотников пожара не возникло, повреждений на объектах ТЭК нет. На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб.
Накануне в Курской области сообщили об атаке на подстанцию в Гоголевке украинским БПЛА. Пострадавших не было, но жители остались без электричества.
Ранее, 31 мая, беспилотник упал на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) на Кубани. Аппарат разбился, пострадавших и разрушений не было.
В тот же день на территории Афипского НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар, предварительно, в результате прилета беспилотника.