В Петербурге нашли мертвой без вести пропавшую воспитательницу детсада

В Санкт-Петербурге нашли тело воспитательницы, которую считали без вести пропавшей, с множественными ранами.



Женщину нашли соседи на 12-м этаже жилого дома в Колпино, передает 78.ru.



По предварительным данным, погибшей было около 46 лет. После того как на место прибыли полицейские, установили, что погибшая — воспитательница детского сада, которая числилась в розыске как без вести пропавшая.

На месте преступления были найдены два ножа, чек на их покупку, следы обуви, шприц, сумка и полимерная колба.

В Ленинградском районе Краснодарского края 2 мая следователи Следственного комитета России обнаружили тело пропавшей девушки-аниматора Татьяны Мостыко. Днем позже с признаками насильственной смерти было обнаружено тело мужчины-аниматора Кирилла Чубко. В убийстве подозревают 31-летнего рецидивиста Демьяна Кеворкьяна, 30-летнего Анатолия Двойникова и 44-летнего Арама Татосяна. Мужчин задержали.