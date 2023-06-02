Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Смоленской области сообщили об атаке беспилотников на объекты ТЭК
Армия
В Херсонской области обнаружили три тайника ВСУ с боеприпасами
Экономика
Нефть Brent подорожала до $75 перед заседанием ОПЕК+
Мир
Премьер Венгрии заявил о необходимости не допустить контрнаступления ВСУ
Происшествия
ВСУ ночью выпустили по Херсонской области 32 снаряда
Происшествия
Украинские войска обстреляли Макеевку и пригород Донецка из РСЗО
Армия
Рогов заявил о завершении формирования группировок ВСУ на запорожском направлении
Мир
Петиция за увольнение министра культуры Украины набрала необходимые голоса
Происшествия
Власти Курской области сообщили об атаке на подстанцию в Гоголевке украинским БПЛА
Общество
Губернатор рассказал о повреждениях домов после атаки беспилотников в Курске
Мир
Кличко поддержал снос памятника Александру Пушкину в Киеве
Мир
На востоке и в центре Украины объявили воздушную тревогу

В Петербурге нашли мертвой без вести пропавшую воспитательницу детсада

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Санкт-Петербурге нашли тело воспитательницы, которую считали без вести пропавшей, с множественными ранами.

Женщину нашли соседи на 12-м этаже жилого дома в Колпино, передает 78.ru.

По предварительным данным, погибшей было около 46 лет. После того как на место прибыли полицейские, установили, что погибшая — воспитательница детского сада, которая числилась в розыске как без вести пропавшая.

По всем тяжким: обвиняемому в убийстве девочки в Тюмени грозит пожизненное
Присяжные признали Виталия Бережного виновным, окончательное решение — за судьей

На месте преступления были найдены два ножа, чек на их покупку, следы обуви, шприц, сумка и полимерная колба.

В Ленинградском районе Краснодарского края 2 мая следователи Следственного комитета России обнаружили тело пропавшей девушки-аниматора Татьяны Мостыко. Днем позже с признаками насильственной смерти было обнаружено тело мужчины-аниматора Кирилла Чубко. В убийстве подозревают 31-летнего рецидивиста Демьяна Кеворкьяна, 30-летнего Анатолия Двойникова и 44-летнего Арама Татосяна. Мужчин задержали.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023