Свыше 150 деревьев планируют вырубить в Саратове

На улице Саратова предстоит вырубить свыше 150 деревьев, еще 120 деревьев нуждаются в обрезке. Об этом сообщает ИА «Взгляд-информ» со ссылкой на администрацию.

Вопрос о вырубке деревьев будет рассмотрен на очередном заседании комиссии по контролю за сохранением и созданием зеленых насаждений. На встрече будут рассмотрены 30 заявок на вырубку и обрезку деревьев. Среди заявителей — администрации Заводского, Кировского и Октябрьского районов, частные предприниматели и комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта.

В частности, восемь деревьев требуется снести в связи с организацией подъезда к Кумысной поляне. Еще девять деревьев необходимо вырубить на территории детского сада № 131. Вдоль улицы Новоузенской необходимо срубить три дерева и обрезать девять деревьев в связи со строительством контактной сети для трамваев.