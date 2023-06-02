Теплоходы столкнулись на реке в ЯНАО

В ЯНАО на пеке Полуй произошло столкновение двух теплоходов. В результате неудачного маневра теплоход «Дельта» столкнулся с пассажирским теплоходом «Роман Ругин». В результате у последнего выбиты два стекла и деформирована стойка.

ИА «Ура.ру» со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры сообщает, что авария произошла в районе Салехарда. При прохождении между земснарядом и пассажирским причалом АО «Северречфлот» судно, предназначенное для работ по углублению дна, совершило навал на теплоход.

В результате инцидента никто не пострадал. Новоуренгойская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия. Виновных установят после завершения проверки.

Ранее, 31 мая, сообщалось, что на реке Лене в Иркутской области столкнулись теплоходы РТ-482 с баржей МП-2552, груженной углем, и «Капитан Каблуков» с баржей МП-2591, груженной плитами. В результате происшествия теплоход «Капитан Каблуков» сел на мель. Обошлось без пострадавших.