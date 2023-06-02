Петиция за увольнение министра культуры Украины набрала необходимые голоса

Петиция с призывом уволить министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко набрала необходимое количество голосов. Ко 2 июня ее поддержали 25 132 человека из предусмотренных для ее рассмотрения 25 тыс.

Документ был размещен на сайте украинского правительства 7 марта. Автор петиции Юрий Шиян потребовал, чтобы Ткаченко уволили с должности из-за «ненадлежащего исполнения своих обязанностей». По утверждению Шияна, деятельность министра привела к стагнации в культурной сфере. Кроме того, он проявил неуважение к погибших украинским военным.

«Просим премьер-министра Украины направить в Верховную раду Украины прошение об увольнении с должности министра культуры и информационной политики Александра Владиславовича Ткаченко в связи с ненадлежащим выполнением своих должностных обязанностей», — говорится в тексте.

Александр Ткаченко возглавил министерство культуры в июне 2020 года. За год до назначения он был избран депутатом Верховной рады. С 2008 по 2019 год Ткаченко занимал должность генерального директора медиахолдинга «1+1 media».

Ранее, 11 мая, на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция об отмене Дня Европы и возвращении празднования Дня Победы. В нем указывается, что отменять праздник нет смысла, так как украинские солдаты «воевали не за Россию, а за Украину, которая была в составе Советского Союза».