Торги на комплексное развитие микрорайона Черемошники объявят в Томске

В августе в Томске объявят аукцион на комплексное развитие части территории микрорайона Черемошники. Работы затронут улицу Первомайскую и переулки Урожайный и Целинный.

Речь идет об участке, общая площадь которого составляет 6,5 га. По словам заместителя мэра по архитектуре и строительству Алексея Макарова, срок реализации проекта составляет десять лет. Об этом пишет РИА «Томск».

Всего потребуется расселить 23 аварийных дома. На их месте построят жилые многоэтажные дома, а также социальные объекты.

Ранее сообщалось, что в Казани планируется снос пяти аварийных домов для проведения комплексного развития территории. На их месте появятся здания с высотностью до восьми этажей.