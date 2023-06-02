Жару до +31 градуса спрогнозировали в Алтайском крае

Температура воздуха в Алтайском крае повысится до +31 градуса. Об этом сообщает altapress.ru со ссылкой на информацию регионального Гидрометцентра.

Скорость ветра до конца суток 2 июня будет достигать 14 м/с. На территории Барнаула ожидается ветер до 9 м/с.

В МЧС отмечают, что купание в водоемах. Алтайского края запрещено, несмотря на наступление жары.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее отметил, что среднемесячная температура в июне превысит норму на 40% территории России. При этом в Ярославской, Тверской, Вологодской и Новгородской областях ожидается повышенное количество осадков.