Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден заявил о намерении объявить повышение потолка госдолга «уже завтра»
Армия
Войска группировки «Запад» отразили две атаки ВСУ на купянском направлении
Экономика
«Яндекс» обогнал Google по популярности среди пользователей iPhone
Армия
Военный эксперт Дандыкин объяснил важность взятия Марьинки
Мир
Reuters узнало о поставках тротила из Японии в США для снарядов Украине
Мир
Более 50 тыс. человек эвакуируют на западе Японии из-за тайфуна
Армия
Рогов заявил о завершении формирования группировок ВСУ на запорожском направлении
Мир
Обозреватель INN Poland рассказал о воровстве и возвращении девяностых в Польше
Происшествия
Власти Курской области сообщили об атаке на подстанцию в Гоголевке украинским БПЛА
Армия
Российский военный рассказал о работе украинских боевиков по тактике НАТО
Армия
Путин наградил подполковника Никитина орденом Мужества за отвагу при отражении атаки на Шебекино
Экономика
«Сбер» массово внедрит оплату по биометрии в магазинах

Дело возбудили после нападения собаки на ребенка на Урале

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уголовное дело возбуждено по факту нападения собаки на 10-летнего мальчика в Свердловской области. Статья «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Дело возбудили по поручению главы СКР РФ Александра Бастрыкина. Расследование находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета.

Инцидент произошел 30 мая в селе Лая под Нижним Тагилом. ТагилСити.Ру в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области рассказали, что мальчик с одноклассником возвращались днем из школы и решили пройти по Песчаному пляжу.

В какой-то момент на одного из школьников напала собака бойцовской породы. Хозяйка пса, находившаяся на пляже, сначала увела других собак на участок, а затем решила вернуться к пострадавшему. Однако мальчиков на пляже уже не было.

По словам матери пострадавшего, животные были без поводков и намордников на общественном пляже в дневное время, а хозяйка собак не оказала ее сыну помощи и обвинила его самого в нападении.

После того как информация о случившемся распространилась в соцсетях, женщина решила усыпить питомцев.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023