Дело возбудили после нападения собаки на ребенка на Урале

Уголовное дело возбуждено по факту нападения собаки на 10-летнего мальчика в Свердловской области. Статья «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Дело возбудили по поручению главы СКР РФ Александра Бастрыкина. Расследование находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета.

Инцидент произошел 30 мая в селе Лая под Нижним Тагилом. ТагилСити.Ру в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области рассказали, что мальчик с одноклассником возвращались днем из школы и решили пройти по Песчаному пляжу.

В какой-то момент на одного из школьников напала собака бойцовской породы. Хозяйка пса, находившаяся на пляже, сначала увела других собак на участок, а затем решила вернуться к пострадавшему. Однако мальчиков на пляже уже не было.

По словам матери пострадавшего, животные были без поводков и намордников на общественном пляже в дневное время, а хозяйка собак не оказала ее сыну помощи и обвинила его самого в нападении.

После того как информация о случившемся распространилась в соцсетях, женщина решила усыпить питомцев.