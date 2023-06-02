Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден заявил о намерении объявить повышение потолка госдолга «уже завтра»
Армия
Войска группировки «Запад» отразили две атаки ВСУ на купянском направлении
Экономика
«Яндекс» обогнал Google по популярности среди пользователей iPhone
Армия
Военный эксперт Дандыкин объяснил важность взятия Марьинки
Мир
Reuters узнало о поставках тротила из Японии в США для снарядов Украине
Мир
Более 50 тыс. человек эвакуируют на западе Японии из-за тайфуна
Армия
Рогов заявил о завершении формирования группировок ВСУ на запорожском направлении
Мир
Обозреватель INN Poland рассказал о воровстве и возвращении девяностых в Польше
Происшествия
Власти Курской области сообщили об атаке на подстанцию в Гоголевке украинским БПЛА
Армия
Российский военный рассказал о работе украинских боевиков по тактике НАТО
Армия
Путин наградил подполковника Никитина орденом Мужества за отвагу при отражении атаки на Шебекино
Экономика
«Сбер» массово внедрит оплату по биометрии в магазинах

Дети с особенностями развития посетили академию «Небесная грация» Алины Кабаевой

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дети с особенностями развития из Казани приехали в Сочи на сборы в академию художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой. Об этом в пятницу, 2 июня, рассказал корреспондент «Известий» Александр Мостославский.

Многие из них уже посещали в этом году академию в качестве гостей международного детского фестиваля художественной гимнастики «Алина». Стать участниками сбора в академии снова детям предложил Благотворительный фонд Алины Кабаевой.

Всего из Казани в Сочи приехало 16 «солнечных детей». Их расположили в комфортабельных номерах. Детям предоставлены тренировочные залы, бассейн. Кроме того, программа включает в себя посещение дельфинария, цирка и аттракционов в Сочи-Парке. В качестве традиционного подарка от благотворительного фонда детям организуют путешествие в Красную Поляну.

«Заниматься гимнастикой, получать первое место. У меня полно медалей. Коллекция вся», — сказала гимнастка Сафина Шайгарданова.

Олимпийская чемпионка, общественный деятель Алина Кабаева приехала поприветствовать детей и посмотреть на их выступления.

«Мы тут разных деток видим. Те, которые приезжают из разных сборных, так не слушаются, как они слушаются. Вот если бы чуть-чуть бы в сборной дети так слушались бы, то у них были бы быстрее результаты. Что касается тренеров и родителей, то это святые люди. Вам здоровья, сил, они у вас прекрасные, это «солнечные дети», которые дарят добро», — отметила олимпийская чемпионка.

Уже состоялась первая репетиция к фестивалю художественной гимнастики «Алина-2024».

Как передает журналист, по утверждениям специалистов, занятия художественной гимнастикой значительно улучшают состояние физического здоровья детей с синдромом Дауна. Отмечается, что раньше таких детей не брали в гимнастику из-за психологических и физических особенностей.

По словам тренера по адаптивному спорту Дильнары Каюмовой, благодаря занятиям гимнастике у детей с таким диагнозом улучшаются не только физические способности, они «лучше начинают понимать, запоминать, реагировать, разговаривать».

«Для нас гимнастика — это наша жизнь. Это сравнимо походу в горы. Вот когда ты стоишь у подножия горы и ты понимаешь, что не все дойдут до ее вершины. Но все доходят до своей точки, понимаете. И горы всё равно остаются прекрасны, и все туда стремятся. И вот для нас гимнастика это такая «красивая гора», — сказала мама одного из детей Лира Тазетдинова.

Алина Кабаева: «Живая конкуренция дает стимул другим странам подтягиваться за Россией»
Олимпийская чемпионка подвела итоги турнира «Небесная грация» и рассказала об Академии художественной гимнастики на федеральной территории «Сириус»

Ранее, 8 апреля, в «Небесной грации» в Сочи завершился международный фестиваль «Алина-2023». За все годы проведения фестиваля в нем приняли участие более 12 тыс. спортсменок, зрителями шоу стали почти 100 тыс. человек, а телевизионную трансляцию наблюдали миллионы зрителей со всего мира. В этом году на фестиваль приехало более 350 гимнасток из России, Белоруссии, Казахстана, Китая, Кубы и Узбекистана.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023