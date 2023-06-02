Дети с особенностями развития посетили академию «Небесная грация» Алины Кабаевой

Дети с особенностями развития из Казани приехали в Сочи на сборы в академию художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой. Об этом в пятницу, 2 июня, рассказал корреспондент «Известий» Александр Мостославский.

Многие из них уже посещали в этом году академию в качестве гостей международного детского фестиваля художественной гимнастики «Алина». Стать участниками сбора в академии снова детям предложил Благотворительный фонд Алины Кабаевой.

Всего из Казани в Сочи приехало 16 «солнечных детей». Их расположили в комфортабельных номерах. Детям предоставлены тренировочные залы, бассейн. Кроме того, программа включает в себя посещение дельфинария, цирка и аттракционов в Сочи-Парке. В качестве традиционного подарка от благотворительного фонда детям организуют путешествие в Красную Поляну.

«Заниматься гимнастикой, получать первое место. У меня полно медалей. Коллекция вся», — сказала гимнастка Сафина Шайгарданова.

Олимпийская чемпионка, общественный деятель Алина Кабаева приехала поприветствовать детей и посмотреть на их выступления.

«Мы тут разных деток видим. Те, которые приезжают из разных сборных, так не слушаются, как они слушаются. Вот если бы чуть-чуть бы в сборной дети так слушались бы, то у них были бы быстрее результаты. Что касается тренеров и родителей, то это святые люди. Вам здоровья, сил, они у вас прекрасные, это «солнечные дети», которые дарят добро», — отметила олимпийская чемпионка.

Уже состоялась первая репетиция к фестивалю художественной гимнастики «Алина-2024».

Как передает журналист, по утверждениям специалистов, занятия художественной гимнастикой значительно улучшают состояние физического здоровья детей с синдромом Дауна. Отмечается, что раньше таких детей не брали в гимнастику из-за психологических и физических особенностей.

По словам тренера по адаптивному спорту Дильнары Каюмовой, благодаря занятиям гимнастике у детей с таким диагнозом улучшаются не только физические способности, они «лучше начинают понимать, запоминать, реагировать, разговаривать».

«Для нас гимнастика — это наша жизнь. Это сравнимо походу в горы. Вот когда ты стоишь у подножия горы и ты понимаешь, что не все дойдут до ее вершины. Но все доходят до своей точки, понимаете. И горы всё равно остаются прекрасны, и все туда стремятся. И вот для нас гимнастика это такая «красивая гора», — сказала мама одного из детей Лира Тазетдинова.

Ранее, 8 апреля, в «Небесной грации» в Сочи завершился международный фестиваль «Алина-2023». За все годы проведения фестиваля в нем приняли участие более 12 тыс. спортсменок, зрителями шоу стали почти 100 тыс. человек, а телевизионную трансляцию наблюдали миллионы зрителей со всего мира. В этом году на фестиваль приехало более 350 гимнасток из России, Белоруссии, Казахстана, Китая, Кубы и Узбекистана.