Скорость ограничили на двух участках трассы Казань – Оренбург

Скорость движения ограничили на двух участках трассы Казань – Оренбург в Татарстане. Об этом сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на информацию «Волго-Вятскуправтодора».

Автомобили могут двигаться со скоростью до 50 км/ч на участках с 13-го по 14-й км, а также с 47-го по 54-й км в Лаишевском районе. Такие меры принимаются в связи с производством работ на дороге.

Водителей также просят соблюдать осторожность на участке с 341+400 по 344+300 км. Там вероятно сужение проезжей части из-за капитального ремонта трассы. Об этом пишет InKazan.ru.

Днем ранее ограничение движения грузовиков ввели на трассах Башкортостана. Тяжеловесные автомобили не смогут проехать по дорогам регионального и межмуниципального значения с 10 до 22 часов, если температура воздуха превысит +32 градуса.