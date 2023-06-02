Брянский губернатор сообщил об обстреле ВСУ села Ломаковка

Расположенное с украинской границей село Ломаковка Брянской области обстреляли Вооруженные силы Украины (ВСУ), пострадавших нет. Об этом 2 июня в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.

«ВСУ обстреляли село Ломаковка Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет», — сообщил глава региона.

Он добавил, что в результате попадания снаряда загорелся жилой дом. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Украинские боевики пытаются атаковать приграничные с Украиной российские регионы.

Накануне президент России Владимир Путин наградил подполковника группировки войск «Запад» Александра Никитина орденом Мужества за отвагу, проявленную при отражении атаки на Шебекино в Белгородской области.

Обстрелы Шебекино ВСУ начались в конце мая. При атаке 31 мая пострадали четыре человека. На фоне ударов власти Белгородской области вывезли 300 детей из Шебекинского и Грайворонского округов в Воронеж.

Обстрелы продолжились и 1 июня.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.