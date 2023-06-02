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Пострадавшая в аварии в Лесозаводске Приморского края девочка скончалась

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Фото: соцсети
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В Лесозаводске Приморского края скончалась 12-летняя девочка, пострадавшая 17 мая в результат ДТП. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения региона Светлана Дмитриченко.

Инцидент произошел на улице Ленинской днем 17 мая. Водитель Toyota Mark II не справился с управлением, выехал за пределы дорожного полотна и сбил двоих детей 2010 и 2011 года рождения.

«К сожалению, для девочки полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Мальчик продолжает лечение в больнице», — приводит слова Дмитриченко портал vl.ru.

После аварии оба ребенка находились в крайне тяжелом состоянии. В течение двух дней дети были в больнице Лесозаводска, где их прооперировали. Затем несовершеннолетних перевезли во Владивосточную клиническую больницу № 2.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

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Накануне, 1 июня, сообщалось, что во Владивостоке в результате массового ДТП погибли две 17-летние пассажирки иномарки. 19-летний водитель Nissan Tiida, не имеющий водительского удостоверения, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Toyota Corolla Axio, а затем с Honda Fit. В результате аварии две его несовершеннолетние пассажирки скончались на месте, сам водитель иномарки госпитализирован.

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