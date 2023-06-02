Путин наградил подполковника Никитина орденом Мужества за отвагу при отражении атаки на Шебекино

Президент России Владимир Путин 1 июня наградил подполковника группировки войск «Запад» Александра Никитина орденом Мужества за отвагу, проявленную при отражении атаки на Шебекино в Белгородской области.

Как сообщили в Минобороны РФ, военнослужащие подразделений Западной группировки войск за проявленные мужество, отвагу и героизм в ходе отражения террористической атаки киевским режимом в отношении гражданского населения награждены боевыми государственными наградами. Вручение боевых орденов и медалей состоялось непосредственно на позициях подразделений.

«Хочу выразить слова благодарности за высокую оценку моей службы Верховному главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину. Эта награда является высокой оценкой не только моей, но и действий всего личного состава батальона», — сказал Никитин.

Подполковник признался, что часть его батальона уже принимала участие в боевых действиях, «но их единицы». Большая часть впервые столкнулась с боевой ситуацией и каждый проявил себя, каждый достоин награды — «ни один не дрогнул».

Никитин отметил, что главным достижением считает недопущение потерь в своем батальоне.

Обстрелы Шебекино украинскими боевиками начались в конце мая. При атаке 31 мая пострадали четыре человека. На фоне ударов власти Белгородской области вывезли 300 детей из Шебекинского и Грайворонского округов в Воронеж.

Обстрелы продолжились и 1 июня. По последним данным, пострадали восемь человек, погибших нет.

Корреспондент «Известий» Ксения Солдатова показала последствия атаки ВСУ. На кадрах видно, как на одной из центральных улиц снаряд залетел в жилой дом. Еще один снаряд упал рядом с детской школой искусств.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.