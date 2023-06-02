Военнослужащий рассказал о расстреле ВСУ мирных граждан при попытке эвакуации

Украинские боевики расстреливали мирных жителей Запорожской области при попытке покинуть зону боевых действий. Об этом 2 июня рассказал командир подразделения батальона «Крым».

«Было такое, что они взорвали мирных жителей, там были бабушка с дедушкой, которые попросились выехать [подальше от] боевых действий, и они их просто взорвали. Или РПГ (ручной противотанковый гранатомет. — Ред.), или миномет, ехали просто на гражданской машине. Понимаете, в чем разница: они не дают эвакуировать местных», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».

Также военнослужащий сообщил, что бойцы его батальона стали свидетелями расстрела жителей у линии боевого соприкосновения, когда они пытались зайти на контролируемую Киевом территорию.

Военный добавил, что из-за всего этого эвакуация проходит очень тяжело.

22 мая беженец из Артемовска рассказал, что украинские боевики в Артемовске сами бомбили дома мирных жителей. По его словам, боевики обстреливали мирных жителей из минометов. В результате одного из таких обстрелов пострадала супруга мужчины.

26 марта российский военнослужащий с позывным Кот рассказал корреспонденту «Известий» Дмитрию Зименкину о зверствах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и своем стремлении противостоять противнику. По его словам, на местном населении ВСУ тренировали свои боевые навыки.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.