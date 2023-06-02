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Байден заявил о намерении объявить повышение потолка госдолга «уже завтра»

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Фото: Global Look Press/CNP/POOL/Ting Shen
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Американский президент Джо Байден сообщил о непростой, но всё же достигнутой договоренности с партиями о предотвращении дефолта и повышении потолка госдолга. Он выразил желание скорее подписать законопроект и обратиться к нации, сказано в его Twitter.

«Это двухпартийное соглашение — большая победа для нашей экономики и американского народа. Наша работа далека от завершения, но я с нетерпением жду возможности как можно скорее подписать этот законопроект и уже завтра обратиться к американскому народу», — говорится в твите от 2 июня.

В сообщении отмечается, что сенаторы обеих партий проголосовали за «предотвращение первого в истории дефолта» и «защиту с трудом достигнутого экономического прогресса», однако никто не получит полного удовлетворения своих требований, каждому пришлось идти на компромиссы.

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30 мая Байден и спикер палаты представителей конгресса Кевин Маккарти достигли окончательного двухпартийного соглашения по потолку государственного долга в стране. Через некоторое время Маккарти опубликовал законопроект о повышении потолка госдолга США. Соглашение республиканцев конгресса и Белого дома предусматривает повышение потолка государственного долга Соединенных Штатов до 1 января 2025 года.

26 мая глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что США смогут избежать дефолта, который грозит стране на фоне достижения потолка госдолга. Рынок облигаций американского минфина представляет собой «якорь стабильности мировой финансовой системы», указала она.

Общий государственный долг Соединенных Штатов составляет $31,4 трлн. Минфин страны 15 мая предупредил, что к 1 июня 2023 года страна может оказаться без средств, чтобы погасить платежи, в случае если потолок госдолга не будет увеличен. Этот вопрос стал предметом торга между двумя крупнейшими политическими партиями — республиканцами и демократами.

В апреле Международный валютный фонд спрогнозировал, что в 2024 году уровень госдолга США вырастет до 125,8% ВВП, в 2025 году — до 129,1% ВВП. К 2028 году он может достигнуть показателя в 136,2% ВВП.

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