Один человек погиб в результате вылета самосвала на обочину в Корсакове
В Корсакове Сахалинской области большегруз не справился с управлением и наехал на припаркованные автомобили, есть один погибший. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщило управление ГИБДД по региону в своем Telegram-канале.
«Около 9 часов утра в районе дома 29 по улице Вокзальной 68-летний водитель транспортного средства Hyundai Gold, двигаясь в сторону улицы Окружной, не справился с управлением и совершил наезд на автомобили Daihatsu Mira и Toyota Raum, припаркованные слева по ходу движения», — говорится в сообщении.
На кадрах видно, что самосвал и минивэн вылетели на обочину. Грузовик врезался в дерево и накренился. У легкового автомобиля серьезные механические повреждения.
Водитель грузовика Hyndai Gold скончался во время оказания первой медицинской помощи. О других пострадавших информация уточняется.
По данному факту проводится проверка, добавили в ГИБДД.
Ранее, 1 июня, один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП в Казани. Произошло столкновение трех автомобилей — «Газель», «КамАЗ» и манипулятора Hino Ranger. От удара водитель «Газели» вылетел на тротуар, где стояли пешеходы, ожидая зеленый сигнал светофора для перехода проезжей части.