Госдеп: США с 1 июня прекратили передавать России данные о вооружениях в рамках ДСНВ

С 1 июня США перестали передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, попадающих под Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Такое заявление сделали в бюро по контролю над вооружениями, верификации и соблюдению Госдепартамента США.

«С 1 июня 2023 года США отказывают в уведомлении России, требуемом в соответствии с договором, включая передачу обновленной информации о статусе или местонахождении попадающих под действие договора вооружений, таких как ракеты и пусковые установки», — передает текст заявления «Газета.ру».

В Вашингтоне также отметили, что перестанут предоставлять России телеметрическую информацию, которая касается пусков американских межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок.

Такие меры, по словам Госдепа, приняты в ответ на продолжающиеся нарушения РФ нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. При этом Вашингтон готов к диалогу для возобновления отношений.

Ранее, 26 мая, замглавы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал решение Вашингтона выйти из ДСНВ. По его мнению, США используют ДСНВ для того, чтобы свести политические счеты с Россией.

23 мая Рябков заявлял, что США манипулируют данными о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). По его словам, зачастую эти манипуляции, основанные на размерах своего ядерного потенциала, фиктивны и «за скобками» остается более 100 единиц СНВ.

Сенаторы-республиканцы 18 мая внесли в конгресс законопроект о выходе США из ДСНВ и укреплении ядерных сил.

21 февраля в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил об односторонней приостановке Москвой участия в СНВ-3. Он назвал это решение вынужденным, поскольку ядерные страны продолжают развивать свои вооружения и требуют доступа к российским ядерным объектам.

В соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях, который Москва и Вашингтон заключили в 2010 году, страны обязаны дважды в год обмениваться всеобъемлющими базами данных о состоянии боеголовок. Однако в конце марта помощник министра обороны США по космической политике Джон Плам заявил, что Вашингтон в ответ на аналогичное решение России больше не будет передавать Москве ключевые данные о своих стратегических ядерных силах.