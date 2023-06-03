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Посол назвал заход авианосца США в порт Норвегии показательной мерой устрашения

Посол Рамишвили: заход авианосца USS Gerald R. Ford является показательной мерой устрашения
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Прибытие в Осло крупного американского авианосца USS Gerald R. Ford является показательной мерой устрашения в адрес России. Об этом заявил посол РФ в Норвегии Теймураз Рамишвили в беседе с «Известиями» 3 июня.

«Конечно, это показательная мера устрашения. Не так просто такое судно завести в Осло. Понятно, что он рассчитан для широкого моря, открытого», — указал посол.

Как отметил Рамишвили, подобные действия можно охарактеризовать самыми разными словами: можно назвать это «обычной военной деятельностью», «разрешенной деятельностью», «в рамках международного права», «как мы этим занимались и занимаемся». А можно — демонстрацией.

«Понятно, что в условиях обострения всей военно-политической ситуации, враждебной деятельности и враждебной политики, которая, кстати, публично обозначена, мы наблюдаем некое серьезное соревнование, почти Олимпийские игры, кто громче и жестче приложит действия России и русских вообще», — сказал Рамишвили.

Как сообщило агентство Reuters, крупнейший в мире авианосец USS Gerald R. Ford прибыл в Осло 24 мая. По словам норвежских военных, корабль и экипаж проводили учения с норвежскими вооруженными силами вдоль побережья страны. Посольство России осудило визит авианосца в Осло.

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26 мая в Эстонии завершились масштабные военные учения «Весенний шторм» с участием более 14 тыс. военнослужащих из ряда стран НАТО. Маневры проходили с 15 мая.

3 июня альянс проведет регулярные учения в Балтийском море Baltops-23. По словам военного эксперта Алексея Леонкова, такой шаг НАТО — это всего лишь игра на нервах за счет того, что страны — члены оборонительного блока ближе подобрались к границе РФ.

До этого, 16 мая, минобороны Швеции сообщило, что военно-воздушные учения Arctic Challenge Exercise 2023 (ACE 2023) пройдут на севере Европы с 29 мая по 9 июня. Участие в учениях ВВС примут Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, США, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария и Швеция.

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