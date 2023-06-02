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«Известия» показали тренировку минометного подразделения на южнодонецком направлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Артиллеристы Восточного военного округа отрабатывают стрельбу из минометов прямо в зоне проведения специальной военной операции. Кадры тренировки работы российских военных 2 июня показал военкор «Известий» Даниил Левин.

Военнослужащие выполняют задачи на южнодонецком направлении. В редкие дни отдыха после возвращения с передовой подразделения тренируются на полигоне. Работают они на минометах 82-го и 120-го калибров.

«Одновременно батарея выстреливает залпом сразу три минуты. Вылетают, и через несколько секунд мы увидим, попадут ли они в цель», — говорит корреспондент.

«По целям работаем быстро — обсчитали, отстрелялись, ушли»
Как изменилась тактика российской реактивной артиллерии и авиации на донецком направлении

31 мая военный корреспондент «Известий» Родион Северьянов показал процесс наводки орудий на местоположение украинских боевиков. Затем по их позициям наносится артиллерийский удар.

28 мая в распоряжении редакции появились кадры, снятые с квадрокоптера на авдеевском направлении, на которых видно, как в укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ) точечно попадают снаряды. В результате огневая позиция противника была уничтожена.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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