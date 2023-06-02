Реклама
Прямой эфир
Интернет и технологии
В России создадут нейросеть для поиска домашних животных
Происшествия
ВФУ выпустили 30 снарядов по Донецку за час
Мир
В Канаде из-за лесных пожаров без электричества остались 250 тыс. человек
Наука и техника
В МАИ придумали инновационное крыло для беспилотников
Общество
В РПЦ подтвердили перемещение иконы «Троица» в храм Христа Спасителя 4 июня
Происшествия
В Москве из-за пожара эвакуировали около 500 человек
Происшествия
Власти Курской области сообщили об атаке на подстанцию в Гоголевке украинским БПЛА
Общество
В Дагестане восстановили электроснабжение всех обесточенных непогодой районов
Происшествия
Мирный житель погиб в результате обстрела украинскими боевиками Горловки
Армия
В Совбезе заявили о выпуске в РФ более 600 танков в 2023 году
Мир
США решили прекратить передачу РФ данных о расположении своих стратегических вооружений
Мир
Церемония инаугурации президента Турции состоится 3 июня
Сюжет:

МО показало работу гаубицы боеприпасом «Краснополь» с помощью БПЛА «Орлан-30»

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минобороны РФ 2 июня показало совместную боевую работу десантников из Иваново и Костромы по уничтожению моста во вражеском тылу в зоне СВО. Для этого применялась гаубица «Мста-Б» с высокоточным боеприпасом «Краснополь» с помощью лазерного наведения расчетом БПЛА «Орлан-30».

«Данный тип боеприпасов применяется по статичным целям, не движущимся — танк, взводно-опорные пункты, то есть серьезные укрепления, которые необходимо уничтожить. Снаряды есть в наличии, и если такая цель приходит, мы готовы отработать», — рассказал командир взвода, старший офицер батареи с позывным Кама.

Артиллерийские подразделения 152-мм гаубиц «Мста-Б» ивановских и костромских десантников в ходе выполнения огневых задач уничтожили мост в тылу подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), по которому доставлялись материальные средства и личный состав на передовую.

Разведка и наведение на цель осуществлялась расчетом беспилотного летательного аппарата с применением современного комплекса «Орлан-30» с лазерным наведением. После получения данных артиллеристы-десантники заняли огневую позицию, подготовили к применению высокоточный боеприпас «Краснополь» и после проведения прицеливания выполнили стрельбу, первым же выстрелом уничтожив цель, пояснили в Минобороны.

Черный бункер: уничтожен командный пункт военной разведки Украины
Удары пришлись по хорошо укрепленным укрытиям, где находились представители спецслужбы, полагают эксперты

22 мая сообщалось, что опытная эксплуатация корректируемого артиллерийского боеприпаса «Краснополь» для применения с беспилотных летательных аппаратов успешно завершилась. Комплекс «Краснополь» был разработан специалистами КБП имени академика Шипунова. Кроме осколочно-фугасного управляемого снаряда высокоточный корректируемый артиллерийский комплекс также оснащен лазерным целеуказателем-дальномером.

Калибр снаряда составляет 152 мм. Этот боекомплект может применяться всеми типами артиллерийских систем, в том числе самоходными гаубицами «Мста-С», «Мста-СМ» и «Коалиция-СВ».

19 мая артиллерийские расчеты 152-миллиметровых самоходных гаубиц «Мста-С» и буксируемых гаубиц «Мста-Б» Центрального военного округа (ЦВО) поразили живую силу и технику противника, а также замаскированные в лесу опорпункты националистов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023