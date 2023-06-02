МО показало работу гаубицы боеприпасом «Краснополь» с помощью БПЛА «Орлан-30»

Минобороны РФ 2 июня показало совместную боевую работу десантников из Иваново и Костромы по уничтожению моста во вражеском тылу в зоне СВО. Для этого применялась гаубица «Мста-Б» с высокоточным боеприпасом «Краснополь» с помощью лазерного наведения расчетом БПЛА «Орлан-30».

«Данный тип боеприпасов применяется по статичным целям, не движущимся — танк, взводно-опорные пункты, то есть серьезные укрепления, которые необходимо уничтожить. Снаряды есть в наличии, и если такая цель приходит, мы готовы отработать», — рассказал командир взвода, старший офицер батареи с позывным Кама.

Артиллерийские подразделения 152-мм гаубиц «Мста-Б» ивановских и костромских десантников в ходе выполнения огневых задач уничтожили мост в тылу подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), по которому доставлялись материальные средства и личный состав на передовую.

Разведка и наведение на цель осуществлялась расчетом беспилотного летательного аппарата с применением современного комплекса «Орлан-30» с лазерным наведением. После получения данных артиллеристы-десантники заняли огневую позицию, подготовили к применению высокоточный боеприпас «Краснополь» и после проведения прицеливания выполнили стрельбу, первым же выстрелом уничтожив цель, пояснили в Минобороны.

22 мая сообщалось, что опытная эксплуатация корректируемого артиллерийского боеприпаса «Краснополь» для применения с беспилотных летательных аппаратов успешно завершилась. Комплекс «Краснополь» был разработан специалистами КБП имени академика Шипунова. Кроме осколочно-фугасного управляемого снаряда высокоточный корректируемый артиллерийский комплекс также оснащен лазерным целеуказателем-дальномером.

Калибр снаряда составляет 152 мм. Этот боекомплект может применяться всеми типами артиллерийских систем, в том числе самоходными гаубицами «Мста-С», «Мста-СМ» и «Коалиция-СВ».

19 мая артиллерийские расчеты 152-миллиметровых самоходных гаубиц «Мста-С» и буксируемых гаубиц «Мста-Б» Центрального военного округа (ЦВО) поразили живую силу и технику противника, а также замаскированные в лесу опорпункты националистов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.