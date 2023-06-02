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Диетолог указал на опасность перенасыщения организма витаминами

Диетолог Брыкин: перенасыщение витаминами чревато аллергией и мочекаменной болезнью
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Врач, спортивный диетолог и нутрициолог Антон Брыкин предупредил об опасности перенасыщения организма витаминами.

В беседе с RT в четверг, 1 июня, специалист указал на то, что при переизбытке витаминов в организме человек может столкнуться с мочекаменной болезнью, аллергией и другими проблемами со здоровьем.

По его словам, особенно опасным может стать перенасыщение витаминами A, D, E и K, потому что они имеют свойство накапливаться в жировой ткани и печени.

Кроме аллергической реакции и разных заболеваний перенасыщение организма витаминами также может привести к повышению риска развития онкологии, пишет «Москва 24».

Брыкин указал на то, что меньший вред организму принесут водорастворимые витамины, поскольку перенасыщение ими может привести лишь к расстройству желудка или покраснению кожи. Он высказал мнение, что употребление таких витаминов является пустой тратой денег.

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Ранее 1 июня врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала, что сезонные ягоды лучше есть свежими и без обработки, чтобы получить от них максимальное количество пользы. По ее словам, если переработать клубнику на варенье, то в нем не останется никакой пользы, поскольку при нагревании происходит разрушение витаминов С и В, отмечает телеканал «360». Кроме того, не стоит даже резать ягоды.

4 мая врач-диетолог, к.м.н. Оксана Михалева рассказала «Известиям» об опасности переизбытка витаминов.

По ее словам, принимать витамины нужно правильно и ни в коем случае не превышать рекомендуемые дозировки.

Ранее врач-диетолог Татьяна Залетова рассказала, что суточная дозировка витамина C для здорового и больного человека может отличаться в десятки раз. Она пояснила, что суточная доза витамина C для здорового человека — это 90 мг. Для того чтобы обеспечить эту дозу, достаточно есть овощи и фрукты. Врач подчеркнула, что люди, которые в достаточном количестве едят овощи и фрукты, не будут испытывать дефицита витамина C, отмечает телеканал «Звезда».

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