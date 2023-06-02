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Стажировки для подростков пройдут в столице с 19 июня по 11 августа

Собянин: стажировки для подростков пройдут в столице с 19 июня по 11 августа
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Городской проект стажировок для подростков в возрасте 14–18 лет пройдет в Москве с 19 июня по 11 августа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин в четверг, 1 июня.

По словам чиновника, проект станет одним их спецпроектов «Лета в новом формате». Участвуют в проекте подопечные городских семейных центров. Кроме того, отметил Собянин, в 2023 году в программу включили подростков из семей участников СВО, сообщает телеканал «360».

Детям на выбор предложат порядка 200 специальностей, в числе которых — бухгалтер, дизайнер, IT-специалист и звукорежиссер.

Детей примут примерно 500 организаций, в том числе «Мои Документы», Московский метрополитен, Мослифт, Мосстрой, Агентство стратегического развития Москвы, ВДНХ, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Стажировки проведут в три потока по 20 дней. Занимать они будут не более 80 часов. При этом у подростков есть возможность выбрать организацию, максимально близкую к дому, пишет RT. За каждым из ребят будет закреплен наставник от принимающей стороны и куратор из центра «Моя карьера», пишет НСН.

Подростки, которые полностью пройдут стажировку, получат единовременную стипендию и персональную характеристику, которая может пригодиться им в дальнейшем при трудоустройстве или поступлении.

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