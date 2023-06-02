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Новый детский стационар открыли в Коммунарке

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Мэр Москвы Сергей Собянин в Международный день защиты детей открыл новый детский корпус Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка».

Как отмечает агентство городских новостей «Москва» в четверг, 1 июня, стационар оснастили самым современным диагностическим оборудованием.

Обслуживать он будет не только жителей Новой Москвы, но также других столичных районов, прилегающих к этой территории.

Главный врач нового детского корпуса в Коммунарке Антонина Чубарова доложила мэру, что первых пациентов больница примет 5 июня, пишет сайт aif.ru.

Строительство семиэтажного детского корпуса на 240 коек площадью 24,7 тыс. кв. м завершили в марте 2023 года, пишет НСН. При строительстве применяли энергоэффективные материалы и технологии: такие снижают расход электричества, траты на отопление, отмечает сайт kp.ru.

В корпусе предусмотрено все для диагностики, реанимации и интенсивной терапии. В частности, созданы все условия для лечения новорожденных. Оборудованы отделения травматологии и ортопедии, хирургии, педиатрии, гастроэнтерологии, нефрологии и оториноларингологии, отмечает телеканал «360».

В частности, был обустроен операционный блок с семью высокотехнологичными операционными. Палаты предусматривают совместное пребывание детей с родителями. Помимо этого, были оборудованы игровые и семейные комнаты.

Персонал стационара включает в себя более 220 сотрудников, в том числе 70 врачей, сообщает «Москва 24».

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24 мая Сергей Собянин рассказал, что в Москве завершили реконструкцию 82 городских поликлиник в рамках программы модернизации.

Чиновник подчеркнул, что большинство из 200 поликлиник будут полностью реконструированы. Медучреждения после ремонта будут полностью отвечать современному московскому стандарту.

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