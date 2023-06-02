ВФУ выпустили 30 снарядов по Донецку за час

Вооруженные формирования Украины в ночь на 2 июня несколько раз обстреляли Донецк. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

По данным ведомства, обстрелы по Петровскому району города зафиксировали в 00:15, по Куйбышевскому району — в 00:30, 00:50 и 01:10, по Киевскому району — в 00:30 и 01:10. В общей сложности боевики выпустили 30 снарядов калибра 155 мм.

В ночь на 1 июня украинские боевики трижды обстреляли Донецк. В общей сложности было выпущено 16 снарядов калибра 155 мм.



В тот же день сообщалось, что в Донецке в результате обстрела со стороны украинских боевиков погибли мужчины 1993 и 1990 годов рождения.

31 мая журналист «Известий» Данил Емельянов сообщил, что украинские военнослужащие ударили по жилому кварталу Донецка. Снаряд упал в Калининском районе. При обстреле погибли три человека.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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