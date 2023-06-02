В Екатеринбурге иномарка на полной скорости врезалась в каток
В ночь на 2 июня в центре Екатеринбурга водитель Mazda на полной скорости влетел в каток дорожных рабочих. Об этом сообщает портал E1.ru.
Дорожники укладывали свежий асфальт, когда в них врезалась иномарка. От сильного удара техника сдвинулась на метр и погнулась, гидравлика и кабина были повреждены.
Mazda же после столкновения загорелась. Рабочие успели вытащить водителя и потушить его машину. Очевидцы предполагают, что мужчина был нетрезв: в салоне машины виднелись бутылки.
1 июня под Альметьевском в Татарстане легковушка влетела под автокран, пострадал мужчина. В результате ДТП 42-летний водитель легковушки получил травмы. Его доставили в больницу Альметьевска.