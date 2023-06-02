Поставки российской минеральной продукции в ЕС упали на 74%

Ценовой объем поставок из России в Евросоюз минеральной продукции, куда в том числе входят нефть и газ, по итогам I квартала 2023-го снизился на 74,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он сократился до €11,3 млрд. Об этом рассказали «Известиям» в постпредстве РФ при ЕС со ссылкой на данные Евростата.

«Эта категория традиционно занимала доминирующее положение в структуре экспорта из РФ на территорию Евросоюза. Продажи в ЕС российских товаров из группы «Металлы, изделия из них» сократились за такой же период на 66,7% (до €770 млн)», — подчеркнули в дипмиссии в Брюсселе.

К тому же ввоз в Евросоюз одного из ключевых в этой категории российских экспортных продуктов, а именно горячекатаного проката, который попал под рестрикции, вовсе был прекращен, добавили в постпредстве.

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