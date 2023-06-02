Рынок спрогнозировал сохранение ключевой ставки на уровне 7,5% в шестой раз подряд

На заседании совета директоров 9 июня Центробанк сохранит ключевую ставку на уровне 7,5%, следует из консенсус-прогноза «Известий». Представители крупнейших банков считают, что для ее повышения нет оснований, поскольку заметного ускорения инфляции не наблюдается, а сезонное снижение стоимости продовольствия сдержит общий рост цен.

В пользу сохранения ключевой ставки на уровне 7,5% выступили специалисты из 13 крупнейших российских банков. Снижать ее регулятор не станет из-за высоких рисков усиления инфляции во втором полугодии. По той же причине эксперты ожидают повышения ставки ближе к концу 2023 года.

«Сохранение ставки опирается на баланс, наблюдаемый в экономике уже более полугода. Склонность населения к сбережению, сдержанный рост инфляционных ожиданий, а также восстанавливающееся предложение товаров и большой запас импорта формируют основные дезинфляционные факторы», — пояснил экономист Газпромбанка Павел Бирюков.

ЦБ удерживает ставку без изменений уже больше восьми месяцев. Если регулятор не изменит ее 9 июня, то к следующему заседанию 27 июля период паузы станет самым длительным в российской истории. Он на неделю побьет предыдущий рекорд в 10 месяцев, когда ключевая оставалась на уровне 11% в период с августа 2015-го по июнь 2016-го.

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Оформить ставку: рынок ожидает сохранения ключевой в шестой раз подряд