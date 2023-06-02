Замглавы Минпромторга дал прогноз по производству гражданских беспилотников в 2023 году
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- Замглавы Минпромторга дал прогноз по производству гражданских беспилотников в 2023 году
Производство гражданских беспилотников БАС в текущем году превысит 6 тыс. штук. Об этом 2 июня рассказал заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.
«По той информации, которую мы видим, мы прогнозируем, что объем производства БАС в нашей стране составит не менее 6,1 тыс. штук, включая все классы и типы, но возможно, эти цифры будут больше», — приводит его слова в кулуарах конференции «Цифровая индустрия промышленной России — 2023» ТАСС.
Также Шпак добавил, что отрасль создания беспилотников однозначно будет включена в балльную систему поддержки промышленности в 2023–2024 годах.
6 мая инженеры НТИ разработали беспилотник «Бегалет-Мираж», который способен осуществлять вертикальные взлет и посадку. Как рассказали в пресс-службе организации, беспилотник имеет продолжительность полета до 12 часов и высоту полета до 8 тыс. м. Ожидается, что он будет представлен в гибридном варианте и сможет совместить как электродвигатель, так и бензиновый.
Ранее, 27 апреля, президент РФ Владимир Путин назвал перспективной отрасль беспилотных летательных аппаратов. Он также указал на необходимость развития отрасли беспилотной авиации. По словам Путина, сфера беспилотных авиационных систем поможет добиться структурных изменений.
Кроме того, президент заявил о необходимости Росавиации цифровизировать воздушное движение, чтобы беспрепятственно интегрировать в структуру беспилотные летательные аппараты. Соблюдение мер безопасности не должно препятствовать развитию беспилотной сферы, добавил Путин.