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В Европарламенте спрогнозировали последствия рецессии в Германии для ЕС

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Фото: Global Look Press/dpa/Karl-Josef Hildenbrand
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Рецессия в Германии вызывает серьезную озабоченность в Брюсселе, поскольку последствия для Евросоюза могут быть катастрофическими. Об этом заявил «Известиям» депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек.

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«Сейчас Германия официально находится в рецессии. Поскольку ФРГ считается двигателем ЕС, рецессия в Германии вызывает серьезную озабоченность как у Брюсселя, так и у государств Южной Европы, которые зависят от солидарности Германии в восстановлении после карантина из-за COVID-19 и резких скачков инфляции. Если падет Германия, падет ЕС», — предупредил он.

По слова европарламентария, энергетическая инфляция в ФРГ достигла своего пика в 9,4%, а цены на продукты питания увеличились на 18%.

Не лучшим образом ситуация складывается и во Франции, признал депутат ЕП от этой страны Тьерри Мариани. По его словам, высокая инфляция также фиксируется в особенности в продовольственной сфере и энергетике.

«Правительство не представило никакого исследования, посвященного тому, чего санкции против России стоили французской экономике, факты налицо: в начале года рост цен на продовольствие был близок к 15%, а общая инфляция за год составила более 5%», — рассказал он.

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