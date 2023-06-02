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В штаб-квартире ООН в Вене состоялся показ художественного фильма «Нюрнберг»

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Фото: МИД РФ
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В венской штаб–квартире ООН 1 июня прошел показ художественного фильма «Нюрнберг» российского режиссера Николая Лебедева. Заместитель постпреда РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов поделился с «Известиями» итогами мероприятия.

«На самом деле, мы специально проводили показ в Венском международном центре, потому что это хаб многосторонней дипломатии, а многосторонняя дипломатия — это взаимное обогащение культур, народов, и попытка понять, что ценно для той или иной культуры и научиться уважать это», — рассказал он.

Зал, по слова Устинова, был полон, художественная картина вызвала широкий интерес.

После показа к зрителям по видеосвязи обратился сын Романа Руденко — главного обвинителя от СССР на Международном военном трибунале в Нюрнберге.

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В Москве премьерный показ военной драмы «Нюрнберг» состоялся 20 февраля. Картина детально восстанавливает судебный процесс XX века над руководителями Третьего рейха.

Режиссер картины Николай Лебедев в интервью «Известиям» сообщил, что в сценарий фильма вписаны реальные истории его деда и дяди, которые погибли на войне. Таким образом, по его словам, Нюрнбергский процесс приобретает не только всемирное, но и глубоко личное звучание.

Сергей Руденко заявил, что военная драма Лебедева вышла на экраны российских кинотеатров своевременно. Он также отметил удачный выбор актера Сергея Безрукова на роль его своего отца.

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