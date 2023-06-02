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Ульянов опроверг трактовку слов Гросси по ЗАЭС как соглашение между РФ и Украиной

Постпред РФ в Вене: заявление Гросси по ЗАЭС в Совбезе ООН по недоразумению было трактовано как соглашение между Москвой и Киевом
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Генеральной директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на заседании Совбеза ООН представил принципы сохранения безопасности за Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). По недоразумению слова главы агентства некоторые охарактеризовали как соглашение между Москвой и Киевом, о чем «Известиям» заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов 1 июня.

«Нет, никакого соглашения не предполагается даже. Гросси на начальном этапе в сентябре прошлого года предлагал сделать трехстороннюю декларацию: Киев, Москва, агентство. Украинская сторона это категорически отвергла. Как отвергала и многие последующие предложения Гросси», — отметил Ульянов.

По словам дипломата, Гросси скорее представил свое видение архитектуры обеспечения безопасности. При том слова руководителя МАГАТЭ касаются исключительно территории Запорожской АЭС. Площадь вокруг объекта не учитывается, отметил Ульянов.

Принципы безопасности запорожской станции Рафаэль Гросси презентовал на заседании Совета Безопасности ООН, которое состоялось 30 мая. Меры в числе прочего касаются контроля за наличием оружия на территории ЗАЭС, ведением огня с или по направлению к станции, а также недопустимости использования АЭС как базы или склада для военного арсенала.

Некорректная трактовка заявления Гросси имела места ввиду прогноза, согласно которому глава агентства должен был представить Совбезу проект соглашения между Россией и Украиной по вопросу безопасности Запорожской АЭС. Такой информацией 12 мая поделились источники Reuters, которые также указали, что проект договора будет включать положения, озвученные Гросси на заседании от 30 мая, в частности, запрет на ведение огня.

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Гендиректор МАГАТЭ на том же мероприятии отметил, что ситуация с безопасностью на электростанции нестабильна и хрупка. Гросси назвал удачей тот факт, что в сложившихся условиях еще не произошло крупных техногенных аварий.

1 июня Михаил Ульянов опроверг публикации ряда СМИ о том, что РФ якобы возражает против инициативы гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по Запорожской АЭС. Ульянов назвал инициативу МАГАТЭ по Запорожской АЭС шагом в правильном направлении. Москва полагает, что их реализация поспособствует укреплению безопасности на объекте ядерной энергетики.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Российской Федерацией. С начала сентября 2022 года электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ. К 2030 году ее планируется полностью перевести на российские стандарты.

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