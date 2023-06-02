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В Москве из-за пожара эвакуировали около 500 человек

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Фото: TASS/URA.RU/Вова Жабриков
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Из-за пожара в административном шестиэтажном здании в Москве были эвакуированы около 500 человек, о чем в четверг, 1 июня, сообщили в МЧС.

Инцидент произошел на улице Ясеневая, 28. Огонь удалось ликвидировать до приезда спасателей. Площадь возгорания составила 1 кв. м.

Как уточнили в ведомстве, пострадавших нет. Причины происшествия устанавливаются.

Ранее, 31 мая, в ресторане отеля Four Seasons Hotel Moscow в центре столицы произошло возгорание. До прибытия пожарных подразделений в целях безопасности самостоятельно эвакуировались 17 человек.

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