Младший сержант Монгуш восстановил связь и помог разгромить атакующих ВС РФ боевиков

Младший сержант Ачын Монгуш обеспечивал бесперебойную связь батальонной тактической группе, которая закрепилась в лесу, когда противник попытался вытеснить и приступил к обстрелу позиций ВС РФ. О новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации в пятницу, 2 июня, рассказали в Минобороны РФ.

В ходе очередного обстрела осколком мины был поврежден модуль связи, без которого наступающие российские подразделения лишены тактической гибкости. Тогда младший сержант Монгуш, рискуя жизнью под непрекращающимися обстрелами, выдвинулся устранять поврежденный модуль. Он смог оперативно восстановить работу связного модуля и настроить радиостанцию.

По вновь организованным каналам связи были уточнены задачи подразделениям и переданы координаты огневых позиций противника. Это позволило нанести врагу сокрушительный удар и заставить его отступить.

В свою очередь, ефрейтор Александр Переверзев в составе батальонной тактической группы российских войск выполнял задачу по взятию под контроль и удержанию позиций в стратегически важном населенном пункте.

Ему удалось вскрыть расположенную в опорном пункте врага позицию противотанкового ракетного комплекса и метким выстрелом из противотанковой пушки уничтожить расчет.

В результате сдетонировавшего боекомплекта, находившегося на огневой точке, взрывом были повреждены оборудованные укрепления противника, что заставило находящихся боевиков спешно менять позиции. Выбиравшиеся из укрытия боевики были ликвидированы российскими военнослужащими.

Действия ефрейтора Переверзева помогли российским подразделениям закрепиться в стратегически важном районе и создать условия для дальнейшего наступления.

Днем ранее, 1 июня, Минобороны сообщало, как прапорщик Юрий Михеев организовал оборону позиций радиостанций силами своего экипажа и отразил атаку пешей группы националистов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.