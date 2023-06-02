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Мантуров допустил возобновление выпуска автомобилей «Волга» уже к следующему лету

Мантуров: ГАЗ может начать выпуск автомобилей под брендом «Волга» в 2024 году
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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) может вновь начать выпуск автомобилей под брендом «Волга» летом 2024 года. Об этом 1 июня сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Он также отметил, что производство планируется организовать с привлечением технологического партнера, как это было с «Москвичами».

«Коллеги говорят, что освоение новой модели занимает где-то 8–9 месяцев. Но берем еще дополнительный какой-то резервный период времени: в ближайшее время планируется определиться с партнером. Берите год, скажем. К следующему лету, я думаю», — приводит слова Мантурова «РИА Новости».

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Впервые о возрождении выпуска автомобилей под брендом «Волга» Мантуров рассказал летом прошлого года в рамках Петербургского международного экономического форума.

15 июля Горьковский автозавод сообщил, что подал заявление на регистрацию в Роспатенте своих товарных знаков «Чайка» и «Волга-21».

7 апреля 2023 года бывший глава Magna Steyr в Австрии и экс-председатель совета директоров «Группы ГАЗ» Зигфрид Вольф предложил создавать не менее 270 тыс. автомобилей «Волга» совместно с «Группой ГАЗ» на заводе Volkswagen, который расположен в Калуге.

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